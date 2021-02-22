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غدًا.. هبة الأباصيري تحاور ريهام عبد الغفور على "cbc"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تجري الإعلامية هبة الأباصيري حوارًا خاصًا مع الفنانة ريهام عبد الغفور، عبر برنامج It's Show time، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة cbc.

تتحدث "ريهام" في لقاء خاص من منزلها عن أسرتها وزوجها وأولادها الذين يمثلون نقطة ضعفها، وعلاقة الصداقة مع ابنها الأكبر "يوسف" الذي يدرس إخراج في كندا، فضلا عن أصعب يوم في حياتها عندما تعرض ابنها لرصاصة طائشة ونجا منها بأعجوبة منذ عدة سنوات.

وتكشف كيفية اختيارها لأدوارها الفنية، خصوصا التي نجحت ونالت عنها جوائز في السنوات الأخيرة، ورفضها التام لتقديم المشاهد الجريئة في أدوارها حتى الآن.

يذكر أن هبة الأباصيري تقدم حلقة الثلاثاء من البرنامج أسبوعيا، في تمام التاسعة مساء على قناة cbc، والإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تحاور عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع من مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية أو الإعلامية أو الرياضية أو السياسية، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبد الرحمن وإخراج أحمد السيد.

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