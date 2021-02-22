برتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين وجامعة دمنهور

وقع اليوم الإثنين، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، بروتوكول تعاون في العديد من المجالات.





وتضمن البروتوكول، تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية، وتنمية أوجه التعاون بين الطرفين في مجال الإعلام والإنتاج، والتوزيع التلفزيوني والإذاعي والإلكتروني.



