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برتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين وجامعة دمنهور
الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:59 م
ميسون أبو الحسن
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وقع اليوم الإثنين، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، بروتوكول تعاون في العديد من المجالات.
وتضمن البروتوكول، تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية، وتنمية أوجه التعاون بين الطرفين في مجال الإعلام والإنتاج، والتوزيع التلفزيوني والإذاعي والإلكتروني.
كما تضمن البروتوكول الذي تم توقيعه، تحقيق التواصل العلمي بين الدارسين، وذلك من خلال تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأيضًا الاستفادة من الإمكانيات البشرية، والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.
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