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حملات بيكرية في الدقهلية تحصين 92863 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه فى اطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة - قطاع الطب البيطرى استمرار اعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية بنطاق محافظة الدقهلية والتى بدأت منذ السبت الماضى الموافق 6 فبراير الجارى واوضح المحافظ ان اعمال الحملة حتى اليوم اسفرت عن تحصين 92863 رأس ماشية بنطاق المحافظة،وذلك ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج اعمال الحملة بنطاق المحافظة على مدار الايام الماضية منذ بدأ اعمال الحملة الى اليوم.


وقد اوضح وكيل الوزارة انه لاتوجد أى حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعيه وحمى الوادى التصدع وان مايتم تحصينة من رؤوس الماشية يشمل الاغنام والابقار والجاموس، وان المديريه تقوم ايضا بمراقبه اسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الادارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الارشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الامراض الوبائيه قبل التحصين، ومن جهته اكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان الحملة القوميه للتحصين ضد مرض الحمى القلاعيه وحمى الوادى المتصدع ستستمر على مدى شهر كامل.

واضاف ان حماية الثروه الحيوانيه والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وقال ان الدوله تعمل على زياده الانتاج الحيوانى بما يؤدى الى خفض اسعار اللحوم ومنتجات الالبان والتى يعانى المواطنين من ارتفاعها وكذلك اكد محافظ الدقهلية على ضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار الماشيه بخطورة الامراض الوبائيه على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها اهدار لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها
حملات بيكرية في الدقهلية تحصين 92863 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع
حملات بيكرية في الدقهلية تحصين 92863 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع
حملات بيكرية في الدقهلية تحصين 92863 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع
حملات بيكرية في الدقهلية تحصين 92863 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع
حملات بيكرية في الدقهلية تحصين 92863 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع
حملات بيكرية في الدقهلية تحصين 92863 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

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