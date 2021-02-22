ماجد الكدواني ولقاء سويدان في كواليس مسلسل "ولاد ناس"

يواصل عدد كبير من الفنانين تصوير مسلسل "ولاد ناس" والمقرر عرضه في رمضان 2021، وهو تأليف و إخراج هانى كمال مؤلف مسلسل أبو العروسة و مدير تصوير أحمد بيچو.



والمسلسل بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، إيهاب فهمى و ضيوف الشرف النجم ماجد الكدوانى، النجم بيومى فؤاد، النجمة لقاء سويدان وعدد آخر وكبير من النجوم.







يمثل العمل عودة قوية للأعمال الدرامية الإجتماعية فى أجواء من الإثارة و الترقب و يلقى الضوء على حال الأسر المصرية و علاقة الآباء و الأبناء من أجيال المراهقين و أوضاع التعليم و التربية من خلال حادث يفجر الدراما و يولد الصراع بين جميع الأطراف.





العمل من انتاج VIU و إنتاج و تنفيذ شركة سكوير ميديا للمنتجين منى قطب و ابراهيم حمودة و توزيع شركة المروة للموزعة إيناس عمر.





و قد بدأ تصوير العمل منذ أكثر من أسبوعين بإحدى المستشفيات الخاصة و من المتوقع الانتهاء من التصوير الأسبوع الأول من شهر رمضان.





و كانت شركة سكوير ميديا قد قدمت عملاً من أروع الأعمال فى تاريخ الدراما الإجتماعية و هو مسلسل أبو العروسة على مدار ١٢٠ حلقة على قنوات dmc و يعرض لها فى رمضان المسلسل السعودى الديك الأزرق على VIU و على شاشة التليفزيون السعودى من بطولة النجم عبد الله السدحان و بيومى فؤاد و شيماء سيف من مصر و الموسيقى التصويرية للموسيقار خالد عز.