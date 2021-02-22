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ماجد الكدواني ولقاء سويدان في كواليس مسلسل "ولاد ناس"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يواصل عدد كبير من الفنانين تصوير مسلسل "ولاد ناس" والمقرر عرضه في رمضان 2021، وهو تأليف و إخراج هانى كمال مؤلف مسلسل أبو العروسة و مدير تصوير أحمد بيچو.

والمسلسل بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، إيهاب فهمى و ضيوف الشرف النجم ماجد الكدوانى، النجم بيومى فؤاد، النجمة لقاء سويدان وعدد آخر وكبير من النجوم.



يمثل العمل عودة قوية للأعمال الدرامية الإجتماعية فى أجواء من الإثارة و الترقب و يلقى الضوء على حال الأسر المصرية و علاقة الآباء و الأبناء من أجيال المراهقين و أوضاع التعليم و التربية من خلال حادث يفجر الدراما و يولد الصراع بين جميع الأطراف.


العمل من انتاج VIU و إنتاج و تنفيذ شركة سكوير ميديا للمنتجين منى قطب و ابراهيم حمودة و توزيع شركة المروة للموزعة إيناس عمر.


و قد بدأ تصوير العمل منذ أكثر من أسبوعين بإحدى المستشفيات الخاصة و من المتوقع الانتهاء من التصوير الأسبوع الأول من شهر رمضان.


و كانت شركة سكوير ميديا قد قدمت عملاً من أروع الأعمال فى تاريخ الدراما الإجتماعية و هو مسلسل أبو العروسة على مدار ١٢٠ حلقة على قنوات dmc و يعرض لها فى رمضان المسلسل السعودى الديك الأزرق على VIU و على شاشة التليفزيون السعودى من بطولة النجم عبد الله السدحان و بيومى فؤاد و شيماء سيف من مصر و الموسيقى التصويرية للموسيقار خالد عز.

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