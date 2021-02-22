السودان يُطالب بوساطة أمريكية وأوروبية لحل أزمة سد النهضة

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن إعلان إثيوبيا إعادة ملء سد النهضة في يوليو المقبل يمثل تهديد لكل مشاريع الري في السودان، وذلك وفقا لما نقلته قناة العربية في نبأ عاجل.



وأضاف وزير الري السوداني، أن 20 مليون مواطن سوداني مهددون بملء إثيوبيا الثاني لسد النهضة، مطالبًا بتعزيز مفاوضات سد النهضة بوساطة أميركية وأوروبية وأممية.



وفي سياق منفصل قال، مجلس السيادة السوداني: «لسنا دعاة حرب، وسنفرض سيطرتنا على أراضي الحدود الشرقية مع إثيوبيا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، أمس.

