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باكستان تعلن مقتل 4 عاملات إغاثة في معقل سابق للقاعدة غربي البلاد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:59 م
قوات باكستانية
قوات باكستانية
وكالات
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قتل ما لا يقل عن أربع عاملات إغاثة بنيران مسلحين شمال غربي باكستان، وسط تصاعد العنف في المنطقة التي كانت معقلاً سابقاً لتنظيم القاعدة.

 

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أعلن  مسؤول الشرطة زنيف خان، ، استهداف سيدات من منظمة غير حكومية باكستانية تعمل في مجال دعم الفقراء، وتخفيف حدة النزاعات بوزيرستان الشمالية على الحدود الأفغانية.

 

ويذكر أن المنطقة كانت خاضعة لسيطرة مجموعات مختلفة من المسلحين الإسلاميين، بما في ذلك تنظيم القاعدة وشبكة حقاني الموالية لطالبان الأفغانية، حتى طردهم إلى أفغانستان بعد سلسلة من الهجمات بدأت في 2014.

 

وفي وقت سابق، شهدت باكستان مقتل أربعة جنود في تبادل لإطلاق النار، عندما حاولت مجموعة من مسلحي طالبان السيطرة على نقطة تفتيش عسكرية.

 

وقد استهدفت حركة طالبان، عاملات صحيات في حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال تمولها الأمم المتحدة.

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هجوم مسلح باكستان القاعدة 4 عاملات اغاثة

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