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الدحيل القطري يسعى لضم نجم الزمالك

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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أفادت مصادر موثوقة في نادي الدحيل القطري، ان التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك، اتفق مع النادي القطري للانضمام إليه في الصيف المقبل.


وقال مصدر مطلع في النادي القطري، ان فرجاني ساسي لاعب الزمالك وقع على عقود مبدئية لنادي الدحيل بشكل رسمي، واتفق على كافة التفاصيل، تمهيدًا لضمه في الصيف القادم.


وأوضح: ان ساسي اتفق مع الدحيل في حالة الوصول إلى اتفاق مع الزمالك، وجدد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، يعتبر عقوده المبدئية مع النادي القطري لاغية.


وكان ساسي طلب من الزمالك راتب سنوي يبلغ 2.5 مليون دولار سنويًا، ولكن مسؤولي الفارس الابيض يعتبرون مطالبه المالية مبالغ فيها، حيث يمر النادي بأزمة مالية.

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