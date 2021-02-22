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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يتصدر الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 16 هدفًا، بالتساوي مع ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة.


ويتواجد جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال ضمن القائمة برصيد 14 هدفًا، بفارق هدف عن يوسف النصيري صاحب الـ13 هدفًا.


وجاءت قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:
1 – لويس سواريز – 16 هدفًا.
2 – ليونيل ميسي – 16 هدفًا.
3 – جيرارد مورينو – 14 هدفًا.
4 – يوسف النصيري – 13 هدفًا.
5 – كريم بنزيما – 12 هدفًا.
6 – ألكسندر إسحاق – 12 هدفًا
7 – ميكيل أويارزابال – 10 أهداف.
8- خوسيه موراليس – 10 أهداف.
9 – روجر مارتي – 9 أهداف.
10 – ياجو أسباس – 9 أهداف.
11 – ماركوس يورينتي – 8 أهداف.
12 – كيكي – 7 أهداف.
13 – سيرخيو كاناليس – 7 أهداف.
14 – أنطوان جريزمان – 6 أهداف.
15 – كارلوس سولير – 6 أهداف
16 – جواو فيليكس – 6 أهداف

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