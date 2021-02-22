سلبية مسحة بعثة الزمالك قبل مواجهة تونجيت السنغالي

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة ببعثة الفريق للكشف عن فيروس كورونا.





وخضعت بعثة الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا عقب وصولها إلى العاصمة السنغالية داكار.





ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.