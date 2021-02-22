رئيس مدينة ابشواى : إتاحة الفرصة لتصحيح أوضاع اللافتات والإعلانات غير المرخصة

رئيس مدينة ابشواى: محطات الصرف الصحي والأستغلال الأمثل لمقدرات وممتلكات الدولة ومنظومة النظافة وكذلك أجور المؤقتين أولويات





ترأس الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، أجتماعا لرؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز ابشواي، وذلك للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث العقبات التي تواجه القري بهدف إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.



وجه رئيس المركز بسرعة إنهاء إجراءات الأراضي المقترحة والمتبرع بها من قبل الأهالي لإنشاء محطات الصرف عليها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم لإنهاء توصيل خدمة الصرف الصحي إلي القري المحرومة.



كما وضح رئيس المدينة، أن الاستغلال الأمثل لمقدرات وممتلكات الدولة، وكذلك تعظيم موارد الدولة أهمية قصوي للحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة بالإضافة إلى إعطاء كل ذي حق حقه والحفاظ على الالتزام بتوفير أجور العاملين المؤقتين في مواعيدها وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتحفيز المجتهدين في عملهم ومحاسبة المقصرين داخل إطار القانون



وفيما يخص اللافتات والإعلانات المخالفة والغير مرخصة

فقد أصدر رئيس المدينة توجيهات لقسم الإشغالات بإزالة كافة اللافتات والإعلانات غير المرخصة بالمدينة والقري وذلك تطبيقا للقانون ولتنظيم أعمال الدعاية والإعلان بالمركز، لذا تهيب الوحدة المحلية بالسادة أصحاب الإعلانات واللافتات سرعة التوجه إلي قسم الإشغالات بالمدينة والوحدات المحلية القروية لسرعة تصحيح أوضاعهم والحصول على ترخيص بوضع اللافتات والإعلانات لتجني إزالتها وتوقيع الغرامات المالية على أصحابها.



علي صعيد آخر

أكد رئيس المركز علي ضرورة استمرار التعاون والعمل بروح الفريق بين فريق العمل بالكامل، وكذلك التنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات والإدارة الهندسية للإلمام بكافة أعمال البناء والهدم التي تتم بالقرى لغلق الطريق أمام أي مواطن تسول له نفسه البناء المخالفة، كما وجه سيادته بسرعة إنهاء إجراءات المتغيرات المكانية أولا بأول.



وشدد سيادته بالأهتمام يوميا بمنظومة النظافة ورفع القمامة أولا بأول مع إستمرار الألتزام بتغطية سيارات نقل القمامة لمنع تناثر القمامة على الطرقات وحفاظا على الشكل الحضاري.



وذلك بحضور نواب رئيس المركز وسكرتير عام المركز ومدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة الحسابات وقسم الأشغالات وقسم المتغيرات المكانية.

