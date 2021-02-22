لإنقطاع الانترنت.. تكدس بمحطة دمنهور ومسئولي البحيرة يتجاهلون الأزمة

تشهد محطة قطار دمنهور بمحافظة البحيرة زحاما شديدا منذ الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الأن، بسبب انقطاع خدمة الانترنت، وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم لعدم حل المشكلة، ما يؤدي إلي زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



وفي ذات السياق أكد المكتب الإعلامي للواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المشكلة خارجة عن إرادتهم وأنه سيتم التواصل مع مسئولي محطة قطار دمنهور لحل الأمر.



آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 137837 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 608 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و 55 حالة وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 137837 حالة حتى اليوم.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 608 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 178151 حالة من ضمنهم 137837 حالة تم شفاؤها، و10353 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.