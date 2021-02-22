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محمد المسلمي يكتب.. "جميلة الشاشة "جيهان منصور" تعود بعد غياب ما يقرب من العامين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
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بعد غيابها عن الشاشة ما يقرب من العامين، تعود إليها الإعلامية المتألقة جيهان منصور صاحبة الطلة المميزة والمواقف التي لا تنسى في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية والبرامج المختلفة التي تركت بصمة لدى المشاهدين سواء في القنوات المصرية أو العربية.

متألقة ومبدعة منذ ظهورها في سماء الإحتراف كنجمة مصرية لامعة بجمالها وأناقتها وبرامجها المتميزة في مجال الإعلام،  مذيعة غيرت شكل الشاشة المصرية بأداءها الرائع وبرامجها الهادفة والأصيلة التي تحترم عقول المشاهدين المتعطشين لكل ماهو جميل فكانت هي الجمال بكل حروفه ومعانيه ما جعلها الأفضل في عيون عشاقها الكثر بـ مصر الذين لايملون ولو للحظة من مشاهدتها والإستمتاع بما تقدمه مع كل ظهور .

 "جيهان منصور "هي مذيعة بدرجة مغامر تعشق التحدي والإكتشاف، مليئة بالمواهب والقدرات التي جعلت منها في مرتبة متقدمة عن باقي المذيعات في عالم الإبداع والتفوق ونقشت إسمها بحروف من ذهب في عالم الإحتراف، فهى نجمة الإعلام دون منازع التي تستطيع بثقافتها الواسعة والعالية الخوض في مختلف المواضيع بقدرة وتمكن ، وأيضًا فهى صاحبة الحضور المتميز ذات الحرفية المتقنة التي إستطاعت بذكائها الفطري وثقافتها الواسعة وعشقها للغة الضاد وبصوتها الآسر الشجي وأدائها غير الرتيب أن تستحوذ على قلوب الجماهير لإمتلاكها ناصية الحضور والقبول والتقدير لشخصها الفريد 

 اليوم تعلن عن عودتها للشاشة بعد غياب دام سنتين كانوا بمثابة ظلام  لعشاق برامجها التلفزيونية الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة ورحبو بعودة جميلة الشاشة التي ستطل عليهم مرة أخرى في برنامج هادف سيكون بمثابة التحدي الجديد لي .

 

متألقة دائما بعطاءتها وإبداعتها المتواصلة والمتكررة  ببرامجها التي تتميز بالصدق والدقة والإحترام , فهى إعلامية يستفيد منها كل الأجيال نظرا لي إخلاصها في العمل ودقتها وصدقها وحسها الانساني .

 

السيرة الذاتية

اعلامية مصرية مُقدمة برنامج "العيلة" عبر شاشة "الحياة ولدت جيهان منصور في مدينه القاهرة، حصلت علي ليسانس الآداب من قسم اللغة الإنجليزية بجامعة عين شمس عام 1992م، ثم حصلت علي دبلومه في الأدب الإنجليزي عام 1997م، وعلى ماجستير في الأدب المقارن “عربي – انجليزي” من نفس الجامعة عام 1998م، كما تلقت عدد من الدورات التدريبية في الإلقاء واللغة العربية من معهد الإذاعة والتليفزيون المصري خلال الفترة (1995- 1997).

 

بدأت “جيهان منصور” حياتها الإعلامية كمدرس حضارة وأدب إنجليزي بجامعة القاهرة عام 1992م، ثم عملت مذيعة أخبار ومقدمة برامج سياسية بالفضائية المصرية حتى عام 2002م، كما كانت مراسلة لراديو وتليفزيون دولة الكويت خلال الفترة (2001/2002)، لتصبح بعد ذلك مذيعة أخبار ومقدمة برامج بفضائية العربية بدبي حيث قدمت برنامج الصحافة اليومي “السلطة الرابعة”.

 

وفي عام 2004م انتقلت للعمل كمذيعة أخبار ومقدمة برامج سياسية بقناة الحرة الفضائية في واشنطن لمده ثلاث سنوات، ثم انتقلت بعدها إلى قناة “إى آر تي” التي قدمت من خلالها برنامج “من أمريكا”، كما أصبحت في وقت لاحق كبير مراسلي قناة “روسيا اليوم” الإخبارية من العاصمة واشنطن

 

عادت الإعلامية “جيهان منصور” عقب انتهاء الانتخابات الأمريكية عام 2008م حيث قامت بتغطية حفل الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” إلي القاهرة في فبراير 2009م، لتعمل مذيعة أخبار وبرامج سياسية في قناة الساعة

وانتخابات الرياسة الامريكية ٤ مرات متتالية من اميركا وانتخابات الرياسة الروسية من موسكو وانتخابات الرياسة المصرية منذ ٢٠١٢ وحتى الان مرورا بكل الاحداث السياسية الهامه منذ ٢٠١١ وحتى الان.

كما قامت بتقديم برنامج يومي مباشر علي شاشة قنوات دريم بعنوان “الأزمة والحل” أثناء الثورة المصرية، يقوم باستضافة بعض الشخصيات لتحليل الأحداث وتغطيتها ونقل الحدث من موقعه إلى المشاهد، وبعد انتهاء الثورة قامت “جيهان منصور” بإعداد برنامج “الميدان” كبرنامج أسبوعي، ثم برنامج بعنوان “صباحك يا مصر

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محمد المسلمي يكتب جيهان منصور الإعلامية جيهان منصور اخبار جيهان منصور

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