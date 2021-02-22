الكهرباء: 24 مليار جنيه تكلفة تطوير المرحلة الأولى لمشروع الريف المصري (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدأت بالقرى الأكثر فقرًا وهما 145 قرية في 11 محافظة، وتم البدء بتكلفة مبدئية حوالي 175 مليون جنيه.



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسع دائرة مبادرة "حياة كريمة" لتشمل الريف المصري بالكامل، وأصبح هناك مخطط لتطوير 1400 قرية ضمن المرحلة الاولى بـ 51 مركز تبلغ تكلفتها بالنسبة للكهرباء ما يقرب من 24 مليار جنيه؛ لإصلاح الشبكات، وتطوير الشبكات لأعلى مستوى، ووضع مخطط للتغذية الكهربائية يشمل المحولات داخل القرى لضمان استقرارها.



وتابع، أنه يتم حاليًا التعاقد مع جميع الشركات المصرية لتوريد وتنفيذ المهام الكهربائية، مع رفع الخدمات الموجهة للريف لأعلى مستوى.

