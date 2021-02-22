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أحمد حسن راؤول يعلن عن تعاون جديد مع نداء شرارة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أعلن الشاعر أحمد حسن راؤول، عن تعاون جديد يجمعه بالمطربة الشابة نداء شرارة من خلال أغنية"قالهالي" وذلك عبر حسابه الشخصي على"انستجرام".

أغنية"قالهالي" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

جدير بالذكر أن الأغنية تعتبر التعاون الثاني مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، بعد نجاح أغنية " حبيتك بالتلاتة"، والتي حققت أكثر من ٧٤ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب منذ طرحها في مارس الماضي، وهي من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع جان ماري رياشي.

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