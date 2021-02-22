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عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيت السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء.

واستند "كاف" في رفضه على وصول بعثة الزمالك للسنغال، قبل المباراة بأكثر من ٢٤ ساعة، مما اعتبره لا يندرج تحت بند الظرف الطارئ.
 
ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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