كيف تتعامل مع موجة الطقس السئ التي ضربت البلاد؟ 9 نصائح مهمة تفيدك

تشهد البلاد موجة من الطقس المتقلب بمختلف محافظات مصر، وفقا لما أعلن عنه مسؤولي الأرصاد الجوية، لذا يجب على المصريين التعامل بشكل جيد مع هذه الموجة.





تفاصيل حالة الطقس

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن بداية من الثلاثاء تشهد البلاد موجة من الطقس المتقلب في مختلف أنحاء البلاد إلى وجود فرص أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا ويصاحبها حبات برد وتلج على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء.





وأوضحت أن الثلاثاء توجد فرص أمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والطقس سيكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية ودافئا إلى معتدل على المناطق الجنوبية نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب المناطق.





وتابع الخبراء: "تتواصل فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع على السواحل الشمالية فقط، كما تنشط الرياح على أغلب المناطق وتكون معتدلة".





وفيما يلي تقدم " الفجر " أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التعامل مع الطقس المتقلب:





1- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، وبالنسبة لمرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية تجنب التعرض للأماكن المكشوفة والمعرضة للرياح.





2- احرص على غسل فمك بانتظام للتخلص من أي غبار على الشفتين أو داخل الفم، خاصة إذا كنت فى الخارج طوال اليوم، وكذلك ارتداء النظارات الشمسية عند الخروج في الشارع لتجنب أي أتربة من الدخول فى العين.





3- ولتجنب الحوادث يجب القيادة بهدوء، وترك مسافة أمان بين السيارات، والتأكد من سلامة مساحات السيارات.





4- القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء فترة تكون الشبورة لأن معها تنخفض معها الرؤية الأفقية بشكل كبير، ويجب اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بشأن السرعة.





5- تجنب المشي أو المكوث تحت المطر، حتى لا تُصاب بالتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي.





6- ابتعد عن السير بجوار أي جهاز كهربائي ولا تلمس أي عمود إنارة إذا كنت مبتلًا أو فى حالة تساقط الأمطار.





7- يجب عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وبعضل الأشجار المتخلخلة، فقد تسقط بفعل الأمطار والرياح الشديدة.





8- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وبعضل الأشجار المتخلخلة، فقد تسقط بفعل الأمطار والرياح الشديدة، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وبعضل الأشجار المتخلخلة، فقد تسقط بفعل الأمطار والرياح الشديدة.



