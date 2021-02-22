إيقاف استخدام عشرات من طائرات "بوينج" بسبب وجود خلل في المحركات

أوصت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات بإيقاف تشغيل جميع الطائرات من طراز 777 والتي لها نفس نوع المحرك الذي تعرض للعطل ووتحطم فوق مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية يوم السبت.



وقالت الشركة إنه يجب تعليق 128 طائرة حتى يتم إجراء عمليات التفتيش.



وتوقفت شركة يونايتد إيرلاينز والمشغلين الرئيسيين لليابان بالفعل عن استخدام 56 طائرة بنفس المحرك.



اضطرت الرحلة 328، التي كانت تقل 231 راكبًا، إلى الهبوط اضطراريًا في مطار دنفر، ولم تسجل أي إصابت.



وقالت الشركة في بيان: "أثناء إجراء تحقيق، أوصينا بتعليق عمليات 69 طائرة 777 قيد الخدمة و59 في المخزن تعمل بنفس نوع المحركات".



ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، فإن يونايتد هي شركة الطيران الأمريكية الوحيدة التي تطير هذا الطراز 777، مع وجود الخطوط الأخرى في اليابان وكوريا الجنوبية.



وقالت شركة الخطوط الجوية الكورية، التي لديها ست طائرات عاملة و10 في المخزن، إنها تنتظر تعليمات من المنظمين الكوريين الجنوبيين فيما يتعلق بأي إجراءات تتعلق بطائراتها 777.



وتعرضت رحلة يونايتد 328، المتجهة إلى هونولولو، لعطل في محركها الأيمن، وعثر على حطام الطائرة متناثرة فوق منطقة سكنية قريبة بعد عودتها إلى مطار دنفر.