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أخر تطورات إصابة نجم نابولي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أن مهاجمه فيكتور أوسيمين يخضع للمتابعة في المستشفى بعد تعرضه لإصابة في الرأس.

وتعرض أوسيمين للإصابة خلال المباراة التي خسرها نابولي أمام أتلانتا 2 / 4 أمس الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

واصطدمت رأس المهاجم النيجيري البالغ من العمر 22 عاما، بالأرض بعد أحد التدخلات ونقل إلى خارج الملعب، ويتواجد حاليا في أحد مستشفيات مدينة بيرجامو.

وذكر نادي نابولي في بيان :"بعد المباراة، خضع لفحوص طبية، لكنها لم تسفر عن نتيجة حاسمة"، وأضاف أن رئيس الجهاز الطبي بالنادي متواجد مع اللاعب في المستشفى.

ويخوض أوسمين موسمه الأول مع فريق نابولي الذي انضم إليه قادما من ليل الفرنسي.

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