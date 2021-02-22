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بنها يفوز على ايروسبوت بدورى القسم الثالث

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
محمد عوني
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حقق فريق نادى بنها فوزا غاليا على فريق ايروسبورت على ملعب ميت راضى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة السابعة عشر المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .


وخاض سعيد مدبولى المدير الفنى لبنها المباراة بالتشكيل الأتى ....

محمد السعدنى ومحمود محمد وأكرم صبحى ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب ومصطفى ضاحى وعماد الصواف وإسلام جودة وأيمن رشاد

وخاض مصطفى طه المدير الفنى لإيروسبورت المباراة بالتشكيل الأتى ....

محمد مصطفى وعلاء حامد وعمرو ابو العلا ورضا حمدى واحمد رجب ورامى ناجى ويوسف ذكريا ومحمد مجدى واحمد عبد العزيز واحمد ابراهيم ومحمد احمد .

أحرز اهدف بنها ايمن رشاد هدفين فى الشوط الاول ومصطفى ضاحى فى الشوط الثانى واحرز ايروسبورت أهدافه فى الشوط الثانى لكلا من احمد ابراهيم من ضربة جزاء ومحمد احمد .

وادار اللقاء احمد عبد الرزاق حكم ساحة وعاونه السيد زهرة واشرف محمود من منطقة الدقهلية

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٣٠ نقطة وتوقف رصيد ايروسبورت عند ٧ نقاط.

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