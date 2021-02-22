Advertisements

دعوى قضائية تُرفع ضد شركات الكهرباء الأمريكية بعد وفاة طفل في تكساس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
رفعت أسرة صبي يبلغ من العمر 11 عامًا توفي في الطقس البارد الأخير في تكساس دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار (71 مليون جنيه إسترليني) ضد شركات الكهرباء الأمريكية بتهمة الإهمال.

واكتشفت والدة الطفل أن ابنها "كريستيان بينيدا" غير مستجيب في منزلهم المتنقل الأسبوع الماضي وسط درجات حرارة متجمدة.

وترك الملايين بدون كهرباء في الطقس البارد غير المعتاد الذي أودى بحياة العشرات في الولايات الجنوبية.

وتشتبه الأسرة في انخفاض حرارة جسم ابنهم، لكن الشرطة تقول إن نتائج التشريح الرسمية قد تستغرق أسابيع.

وتتهم الدعوى شركات المرافق بتحقيق "أرباح على حساب أرواح الناس" من خلال عدم الاستعداد بشكل صحيح.

وتواجه شركات الكهرباء في الولاية تدقيقًا كبيرًا في حالات انقطاع التيار الكهربائي وكذلك الحالات التي يتلقى فيها بعض العملاء فواتير عالية جدًا لاستخدامهم.

تكساس لديها نظام طاقة غير منظم يعمل بشكل مستقل عن الولايات الأخرى.

ودعا الحاكم جريج أبوت بالفعل إلى إجراء تحقيق في شركة Ercot، التي تدير الشبكة لأكثر من 90٪ من عملاء الولاية، بشأن تعاملها مع أزمة الطقس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة جريدة الفجر تكساس الفجر الطقس السيئ

أخبار تهمك

الدحيل القطري يسعى لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ ساعة و 8 دقيقة

مهاجم بيراميدز يرفع راية العصيان

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بشرى سارة في مران الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

منذ 39 دقيقة

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

استياء لجنة الكرة في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن منظومة القطن المصري

منذ 38 دقيقة

حارس المنتخب الأولمبي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

منذ نصف ساعة

بي إن سبورتس تكشف عن معلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

الكشف عن آخر تطورات المصابين في الأهلي

منذ أقل من ساعة

أسطورة ليفربول ينتقد جماهير الريدز بسبب محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

تعليق كهربا على واقعة المريخ السوداني

منذ أقل من ساعتين

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

4 رسائل جديدة من "التعليم" بشأن الامتحانات.. اعرفها

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا العاصفة القطبية بأمريكا إلى 21 قتيلا

العثور على قطة متجمدة مدفونة تحت الثلوج فى ولاية مونتانا

دراسة: الطقس البارد يؤثر بالسلب على السيارات الكهربائية

آخرهم "حادث تكساس".. أسبوع دموي في الولايات المتحدة

خسائر أسبوعية لأسعار النفط بعد قفزة في عدد إصابات كورونا

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 41500 إصابة جديدة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:21 م

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

05:01 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن منظومة القطن المصري

04:50 م

بشرى سارة في مران الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

04:50 م

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

11:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»