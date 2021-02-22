دعوى قضائية تُرفع ضد شركات الكهرباء الأمريكية بعد وفاة طفل في تكساس

رفعت أسرة صبي يبلغ من العمر 11 عامًا توفي في الطقس البارد الأخير في تكساس دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار (71 مليون جنيه إسترليني) ضد شركات الكهرباء الأمريكية بتهمة الإهمال.



واكتشفت والدة الطفل أن ابنها "كريستيان بينيدا" غير مستجيب في منزلهم المتنقل الأسبوع الماضي وسط درجات حرارة متجمدة.



وترك الملايين بدون كهرباء في الطقس البارد غير المعتاد الذي أودى بحياة العشرات في الولايات الجنوبية.



وتشتبه الأسرة في انخفاض حرارة جسم ابنهم، لكن الشرطة تقول إن نتائج التشريح الرسمية قد تستغرق أسابيع.



وتتهم الدعوى شركات المرافق بتحقيق "أرباح على حساب أرواح الناس" من خلال عدم الاستعداد بشكل صحيح.



وتواجه شركات الكهرباء في الولاية تدقيقًا كبيرًا في حالات انقطاع التيار الكهربائي وكذلك الحالات التي يتلقى فيها بعض العملاء فواتير عالية جدًا لاستخدامهم.



تكساس لديها نظام طاقة غير منظم يعمل بشكل مستقل عن الولايات الأخرى.



ودعا الحاكم جريج أبوت بالفعل إلى إجراء تحقيق في شركة Ercot، التي تدير الشبكة لأكثر من 90٪ من عملاء الولاية، بشأن تعاملها مع أزمة الطقس.