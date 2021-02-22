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ننشر تفاصيل الجولة ميدانية لمحافظ أسوان بمنطقة الصحابى العشوائية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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في جولته الميدانية بمنطقة الصحابي والمدرجة ضمن المناطق العشوائية الغير آمنة قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل لجنة متخصصة للإستماع وعقد حوار مفتوح مع أهالى المنطقة للوصول إلى آلية متكاملة للتعويضات، بجانب إعداد قاعدة بيانات وحصر دقيق وعرضه على المحافظ شخصيًا، وأثناء لقاءه بالمواطنين وأستماعه لمطالبهم


أكد اللواء أشرف عطية على حرصه لتحسين سبل المعيشة لهم والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم لأن الدولة لن ترضى أبدًا إلا بالحياه الكريمة للمقيمين بالمناطق العشوائية ومنها الصحابى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى،


ووجه محافظ أسوان المسئولين بالأسراع في تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الصحابى بإنشاء باقى العمارات السكنية بعد الإنتهاء من إنشاء 3 عمارات بالصحابى تضم 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه وبتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، وهو الذى يتوازى مع وضع تخطيط عمرانى شامل يعمل على إحداث نقلة حضارية لهذه المنطقة بخلق مبانى آمنة وذات واجهة جمالية، وأيضًا محاور مرورية جديدة، بجانب المنشآت الخدمية،


لافتًا إلي أن تطوير منطقة الصحابى العشوائية سيستفيد منه 853 أسرة تم تعويض 337 أسرة في المرحلة الأولى بتسليمهم تعويضات سكنية ومادية وبيت ريفى ومحلات تجارية، في حين متبقى 516 أسرة سيتم تعويضهم دون الإضرار بمصالح الأهالي والمجتمع معًا حتي الإنتهاء من إنشاء المشروع بالكامل.
ننشر تفاصيل الجولة ميدانية لمحافظ أسوان بمنطقة الصحابى العشوائية
ننشر تفاصيل الجولة ميدانية لمحافظ أسوان بمنطقة الصحابى العشوائية
ننشر تفاصيل الجولة ميدانية لمحافظ أسوان بمنطقة الصحابى العشوائية
ننشر تفاصيل الجولة ميدانية لمحافظ أسوان بمنطقة الصحابى العشوائية
ننشر تفاصيل الجولة ميدانية لمحافظ أسوان بمنطقة الصحابى العشوائية
ننشر تفاصيل الجولة ميدانية لمحافظ أسوان بمنطقة الصحابى العشوائية
ننشر تفاصيل الجولة ميدانية لمحافظ أسوان بمنطقة الصحابى العشوائية
ننشر تفاصيل الجولة ميدانية لمحافظ أسوان بمنطقة الصحابى العشوائية
ننشر تفاصيل الجولة ميدانية لمحافظ أسوان بمنطقة الصحابى العشوائية
ننشر تفاصيل الجولة ميدانية لمحافظ أسوان بمنطقة الصحابى العشوائية

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