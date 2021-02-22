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الشهيد الــ(380).. الأطباء تنعي الدكتور سامح عبد اللطيف بعد وفاته بكورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور سامح محمود عبد اللطيف صيام، طبيب حر والذى توفى برعاية القصر الفرنساوي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور سامح محمود عبد اللطيف صيام، الطبيب رقم الــ(380)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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