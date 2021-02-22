التخطيط تعتمد 300 مليون جنيه لمواجهة مياه الأمطار بالإسكندرية

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دعم وزارة الإسكان بمبلغ 300 مليون جنيه لمشروع “توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار بمحافظة الأسكندرية” كدفعة مقدمة للبدء فى تنفيذ رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمحافظة.





وأكدت السعيد حرص الوزارة علي تحقيق خطوات سريعة على أرض الواقع لتنفيذ والإنتهاء من مشروعات رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمحافظة الأسكندرية قبل حلول موسم الشتاء القادم أكتوبر 2021 كحد أقصى.





وأضافت السعيد أن المبلغ المعتمد جاء فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتلبية المطالبات العاجلة والمُلحة لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة الأسكندرية وذلك فى إطار جهود الدولة للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية.





وأوضحت السعيد أن الوزارة حريصة علي دعم تنفيذ المشروعات القومية الكبري ومواجهة وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجهها، مضيفة أن مشروعات الصرف الصحي تحظي بأهمية كبيرة في اجتماعات الحكومة بما يشمل التأكيد علي ضرورة دعم تلك المشروعات وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أية مشروعات عاجلة في هذا الشأن.





جدير بالذكر أن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد وافقت مؤخرًا على اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية ضمن خطة العام المالي الحالي 2020 /2021.