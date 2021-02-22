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قطاع التفتيش بالتنمية المحلية يؤكد على تفعيل نظام البصمة لتحقيق الانضباط الإداري

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الاثنين، إنه من الضروري تفعيل نظام البصمة لتحقيق الانضباط الإداري في الوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال إستكمال اللجنة مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

وأوضح رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلي، أن هناك ملاحظات وضعها قطاع التفتيش، بالنسبة للوحدات المحلية، منها ما يتعلق بإزالة التعديات ومخالفات البناء، بضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات الإزالة دون انتظار الدراسات الأمنية، والعمل على إزالة المخالفات في المهد، والتنبيه.

وشدد "الدسوقي" على الإدارات الهندسية، إنشاء سجل المرور كونه وثيقة رسمية يسجل بها نتيجة المرور وما اتخذ من إجراءات طبقا لنص المادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الخاصة بسجل الأحوال.

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