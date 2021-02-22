إدوارد: "حكايتى" من أهم أدوار حياتى ولكن لم آخذ حقي في ظهور "فرصة تانية "









قال الفنان إدوارد في برنامج "the insider بالعربي" أن مسلسل "فرصة تانية" الذى شارك في بطولته في موسم رمضان الماضى يعد من أسوء التجارب الذى قدمها في حياته .





ووضح ادوارد التصريح في تصريح خاص ل'الفجر الفني' أنه لم يأخذ حقه في مسلسل "فرصة تانية" وكان يتوقع أن يخرج دوره بشكل افضل .





وأضاف ياسمين صبرى فنانة موهوبة ونجحنا سويا قبل ذلك في مسلسل "حكايتى" وكان بالنسبة له من اهم الأدوار الذى قدمتها في حياتى.