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إدوارد: "حكايتى" من أهم أدوار حياتى ولكن لم آخذ حقي في ظهور "فرصة تانية "

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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قال الفنان إدوارد في برنامج "the insider بالعربي" أن مسلسل "فرصة تانية" الذى شارك في بطولته في موسم رمضان الماضى يعد من أسوء التجارب الذى قدمها في حياته .


ووضح ادوارد التصريح في تصريح خاص ل'الفجر الفني' أنه لم يأخذ حقه في مسلسل "فرصة تانية" وكان يتوقع أن يخرج دوره بشكل افضل .


وأضاف ياسمين صبرى فنانة موهوبة ونجحنا سويا قبل ذلك في مسلسل "حكايتى" وكان بالنسبة له من اهم الأدوار الذى قدمتها في حياتى.

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