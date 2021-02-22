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تعادل ميجاسبورت مع مياه الدقهلية بالقسم الثالث

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تعادل فريق ميجاسبورت مع ضيفه فريق مياه الدقهلية بهدفين لكل منهما في مواجهة مثيرة اليوم الاثنين فى ختام مؤجلات الجول الثامنة بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

تقدم مياه الدقهلية مبكرا عن طريق محمد أبوطالب قبل أن يدرك ميجاسبورت التعادل عن طريق عبدالرحمن رؤوف لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

الشوط الثانى عاد مياه الدقهلية للتقدم مجددا من علامة الجزاء عن طريق الوافد الجديد بالإنتقالات الشتوية أحمد نجيب ثم أدرك مصطفى المكاوى التعادل لميجاسبورت مع اللحظات الأخيرة للقاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغط متواصل من ميجاسبورت لإحراز هدف الفوز وقابلها هجمات خطيرة لمياه الدقهلية وتحديدا عن طريق أحمد نجيب والذى أهدر فرصتين خطرتين مع الدقائق الأخيرة من إنفرادين بمرمى ميجاسبورت الأولى أبعدها القائم والثانية تصدى لها الحارس لينتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما.

التعادل رفع رصيد مياه الدقهلية للنقطة 24 ليحافظ على المركز الثالث فيما إرتفع رصيد ميجاسبورت للنقطة 16 بالمركز الثامن.

ترتيب المجموعة التاسعة

1- شيكو 28 نقطة
2- نبروه 26 نقطة
3- مياه الدقهلية 24 نقطة
4- شربين 21 نقطة
5- بلقاس 20 نقطة
6- الخيارية 19 نقطة
7- السنبلاوين 18 نقطة
8- ميجاسبورت 16 نقطة
9- منية سمنود 15 نقطة
10- عمال المنصورة 13 نقطة
11- كهرباء طلخا 12 نقطة
12- شبان بدواى 12 نقطة
13- الأمير 11 نقطة
14- المنزلة 9 نقاط
15- دقادوس 7 نقاط

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