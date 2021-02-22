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حارس المنتخب الأولمبي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف عمر رضوان، حارس مرمى أسوان، اليوم الاثنين، عن طموحه بالمشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي.

وقال رضوان في تصريحات إذاعية: "خلال السنوات الماضية وبعد رحيلي عن الأهلي، اكتسبت خبرات كبيرة مع أكثر من فريق بالدوري الممتاز، وأتواجد في صفوف أسوان على سبيل الإعارة من الجونة، حيث فضلت الرحيل في بداية الموسم، بعد انتقال أحمد عادل للجونة".

وأضاف: "لا يزال يتبقى في عقدي موسمين مع الجونة، وحلم حياتي هو العودة من جديد للأهلي، وأحصل على فرصة المشاركة في المباريات".

وعن مفاوضات الأهلي معه للعودة، قال رضوان: "لم يحدث أي تواصل من جانب إدارة الأهلي معي في الفترة الماضية، بل تواصل معي أيمن طاهر مدرب حراس منتخب مصر، بعد إصابتي بفيروس كورونا، وحرص على الاطمئنان عليا".

ونوه: "المنافسة بيني وبين محمد صبحي وعمر صلاح ومصطفى شوبير، قوية للغاية حيث نطمح للعب في أولمبياد طوكيو".


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كورونا عمر رضوان اﻷولمبياد الاهلي

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