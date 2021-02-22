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11 أبريل.. أولى جلسات محاكمة "داعشي" روج لأفكار التنظيم التكفيرية على فيسبوك

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، 11 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة صاحب حساب خاص يسمى "أبو حمزة أسد الله" على تطبق "فيسبوك" لترويج أفكار تنظيم داعش الإرهابي.

تعقد جلسات المحاكمة بالقضية أمام الدائرة الثالثة جنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد عبد الستار كامل.

أسندت النيابة العامة للمتهم، الترويج لارتكاب الجرائم الإرهابية بطريق غير مباشر، بأن روج عبر حسابه الخاص المسمى "أبو حمزة أسد الله" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لأفكار ومعتقدات جماعة داعش التكفيرية، الداعية لاستخدام العنف ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين.

كما اتهمته النيابة العامة، باستخدام موقعا على الانترنت، بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب جرائم إرهابية.

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