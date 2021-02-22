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براءة متهم ضبط اثناء ادخال ٩ قطع حشيش في برام الرز المعمر لمسجون بكوم حماده

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات جنوب دمنهور الدائره ١١ المنعقده بمدينة الرحمانيه بالبحيره ببراءة المتهم محمود حسن حمدي من الاتهامات المنسوبه اليه


وحضر مدافعا عن المتهم صابر جمعه سكر، وسامح سعيد المحاميان وطلب براءة المتهم من الاتهام المسند اليه تاسيسا علي بطلان اجراءات الضبط والتفتيش وماتلاهم من اجراءات
وعدم وجود اي حاله من حالات التلبس المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائيه وانتفاء صلة المتهم والمسجون بسجن مركز شرطه كوم حماده

وانفراد ضابط الواقعه بالشهاده واخفاء باقي القوه المرافقه لعدم اظهار حقيقة الواقعه مكتبية التحريات عن الواقعه وترديد مادون بمحضر الضبط واحجام ضابط الواقعه عن ذكر مصادرة السريه
فضلا عن كيدية الاتهام وتلفيقه

حيث اتت اقوال المتهم منذ فجر الدعوي ان خلافا قد نشب مع امين شرطه بديوان المركز اثناء وجوده بسجل مدني المركز واستعجاله والحديث عن طابور انتظار استمارة بطاقه لتغير المهنه تصادف حدوث هرج ومرج بمكان دخول الزياره وفرار شخصين خلف بعض في الشارع


وكذا عدم معقوليه تصور حدوث الواقعه كما سطرها محررها

البدايه قدوم المتهم لديوان مركز كوم حماده في ١١ ٨ ٢٠٢٠ لزيارة مسجون حيث ضبط النقيب محمد حمزه معاون مركز شرطة كوم حماده البحيره المتهم اثناء زيارة المتهم لمسجون يقضي عقوبة حمل برام رز معمر لادخاله ضمن المؤكلات اشتبه فيه النقيب محمد حمزه معاون مباحث الذي قام بتفتيش برام الارز المعمر فاكتشف وجود ٩ لفافات بهما قطع حشيش فقام بالقبض عليه وتحرير محضر بالواقعه

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