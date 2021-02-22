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وزير الطيران يستقبل سفيرة البرتغال لبحث التعاون المشترك

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقي الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم بالسفيرة مانويلا ماركو سفيرة البرتغال بالقاهرة بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدنى لدعم العلاقات الخارجية مع سفراء مختلف الدول لدي جمهورية مصر العربية.

وفى بداية اللقاء رحب الطيار محمد منار بالسفيرة مؤكدا على ترحيب مصر بالتعاون الدائم مع البرتغال فى كافة المجالات خاصة مع عمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين وتناول اللقاء بحث دعم علاقات التعاون بين مصر والبرتغال فى مجال صناعة النقل الجوي من خلال تبادل الخبرات وزيادة حركة الشحن وتنشيط الحركة السياحية الوافدة الى مصر.

ومن جانبها أعربت سفيرة البرتغال عن سعادتها بهذا اللقاء المثمر حيث أثنت على التطور الذى شهده قطاع الطيران المدنى المصرى خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى حرص الحكومة البرتغالية على تفعيل التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجال الطيران المدني والسياحة حيث يعد السوق السياحى المصرى من الأسواق الجاذبة للشعب البرتغالي الذي يعشق الحضارة المصرية القديمة وزيارة المقاصد السياحية التاريخية وبخاصة مدينتى الاقصر وأسوان.

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