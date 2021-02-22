تجاهل صحفيو البحيرة من حضور لقاء نقيب الإعلاميين بجامعة دمنهور

تجاهل المكتب الإعلامي للدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، دعوة الصحفيين والإعلاميين واستبعادهم من حضور لقاء الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين ضمن فعاليات الندوة التوعوية التي أقيمت بعنوان "دور الإعلام والجامعات فى تنمية الوعى القومى المصرى".



واعلن عدد من الزملاء الصحفيين والنقابيين بمختلف الصحف والجرائد الإلكترونية والمواقع الرسمية مقاطعتهم لأخبار جامعة دمنهور وكافة الفعاليات التي تقام بالجامعة.



وقال نقيب الإعلاميين خلال الندوة، أن الهدف من عقد مثل هذه الندوات هو نشر الوعي بدور الجامعات الخادمة للمجتمع وكيفية مواجهة المخاطر والتهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى وتوعية الشباب المصرى وتنمية الروح الوطنية لديهم وإستغلال طاقتهم حتى لا يكونوا عرضه للأفكار المتطرفه وحمايتهم من الشائعات في ظل التحديات الراهنة المحيطة بمصر وأيضا نشر الوعى بدور الإعلام التنويرى البناء وهذا ما تحتاجه الدولة داخل المجتمع المصرى لمواجهه التهديدات التى تؤثر على عجلة التنمية فلابد من التكاتف والترابط بين الجميع للوصول ببلدنا الحبيب إلى بر الأمان.



مشيرا إلى أن الإعلام والجامعة هما وجهان لعملة واحدة كلاهما يمثل منارة تعليمية وتثقيفية للمجتمع ككل، فالجامعة دورها يأتى أولا قبل الإعلام فهى التى تؤهل الطالب كى يكون خريج متكامل ومتميز فى كافة المجالات وقادر على الجمع بين الناحية العملية والعلمية، وعن الإعلام فهو المرآة العاكسة لكل ما يحدث فى المجتمع فالمدخلات الصادقة تعطى المخرجات الصادقة والتى تساعد متخذى القرار ومن هنا يأتي دور الإعلام ليس فى نقل الواقع فقط وإنما دحض الشائعات والرد عليها.



وخلال الندوة تم فتح باب النقاش وعرض الأسئلة والإستفسارات وتم الرد عليها من قبل الإعلاميين المحاضرين بالندوة.