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عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، قراره النهائى بشأن تأجيل مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالى فى دور المجموعات بدورى الأبطال.

 

وكان نادى الزمالك تقدم بطلب لتأجيل مباراة تونجيث السنغالى فى ظل الوصول للسنغال قبل المباراة بـ24 ساعة فقط بسبب ظروف الطيران.

 

وأخطر الكاف إدارة نادى الزمالك برفض طلب تأجيل المباراة، نظرًا لأن وصول البعثة قبل المباراة بـ24 ساعة لا تندرج تحت بند الظرف الطارئ.


ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد تونجيث غدا الثلاثاء، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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