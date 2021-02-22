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عدد الوفيات من كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز نصف مليون شخص

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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تجاوز عدد القتلى في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد 500000 يوم الأحد، وفقًا لإحصاء أجرته NBC News - وهو مؤشر يبرز التهديد الخطير الذي لا يزال يمثله الفيروس حتى مع تطعيم المزيد من الأشخاص.

وقتل الفيروس التاجي أكثر من 2462000 شخص في جميع أنحاء العالم، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

حدثت أكثر من خُمس الوفيات في جميع أنحاء العالم في الولايات المتحدة، التي تضم أقل من 5 في المائة من سكان العالم.

وأظهرت حصيلة NBC News أن حوالي 500700 شخص ماتوا بسبب Covid-19 اعتبارًا من منتصف ليل الأحد بالتوقيت الشرقي.

تم تأكيد أكثر من 28206600 حالة إصابة في الولايات المتحدة، وفقًا لإحصاء NBC News.

ومع ذلك، انخفض متوسط ​​عدد الحالات الجديدة اليومية في الأيام الأخيرة، وانخفض الرقم إلى أقل من 100000 يوم 12 فبراير للمرة الأولى منذ شهور.

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