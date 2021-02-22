البورصة الأمريكية تتراجع في بداية التعاملات

هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية.





وارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.3 بالمائة وهو أعلى مستوى في عام، مما قد يقلل جاذبية الأسهم حيث يمنح المستثمرين فرصة استثمارية أكثر أمناً.





كما يخشى المستثمرون في الأسهم من أن الارتفاع السريع في عوائد سندات الخزانة في الأسابيع الأخيرة حيث يمكن أن يلحق الضرر بشكل خاص بالشركات ذات النمو المرتفع التي تعتمد على الاقتراض المُيسر.





وتتجه الأنظار إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، الذي يدلي بشهادته نصف السنوية حول الاقتصاد أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ غداً الثلاثاء.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 182.2 نقطة، ليسجل مستوى 31312 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 3880.2 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 1.2 بالمائة إلى 13709.09 نقطة.