بعد مده حتى 27 فبراير.. أبرز المعلومات عن معرض "ديارنا" للحرف اليدوية

تحظى الحرف اليدوية باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، ومن قبل الحكومة، التى تحرص، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، على إقامة المعارض المختلفة، التى تتيح للعارضين عرض منتجاتهم اليدوية والحرفية، والتسويق لها، بما يضمن استدامة إنتاجهم، وزيادة منتجات الحرف اليدوية.



وافتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، يوم لإثنين، 15 فبراير الحالى، معرض «ديارنا» للحرف اليدوية، فى نسخته الـ61 والتى تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى»، فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الحالى.



ومع الإقبال الكبير الذى شهده المعرض، قررت وزيرة التضامن الاجتماعى، مد فترة إقامة المعرض يومين إضافيين الجمعة والسبت، لينتهى فى 27 فبراير الحالى، بدلا من 25 فبراير، وهو الموعد الذى كان من المقرر أن ينتهى فيه.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن معرض «ديارنا» للحرف اليدوية:



- انطلق معرض «ديارنا» للمرة الأولى عام 1964.



- يمثل المعرض قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية أصيلة لوزارة التضامن الاجتماعى منذ انطلاقه.



- تم افتتاح المعرض فى نسخته الـ61 يوم 15 فبراير 2021.



- تقام النسخة الحالية من المعرض تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى».



- يقام المعرض هذا العام بمول كايرو فيستيفال سيتى مول بالقاهرة الجديدة.



- يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميا من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة 10 مساءً.



- يشارك فى المعرض بنك الإسكندرية كشريك استراتيجى للمرة الثالثة على التوالى، وبالشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات We، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.



- يقام المعرض فى نسخته الحالية هذا العام على مساحة 2800 متر مربع.



- يضم المعرض أكثر من 300 عارض، 80% منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوى الإعاقة.



- ضيف شرف النسخة الحالية من المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



- تضمن جناح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عرض منتجات سوريا، وجنوب السودان، وشمال السودان، وإريتريا، وغيرهم.



- شهدت الدورة الجديدة للمعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة.



- من بين الخدمات التى شهدها المعرض هذا العام إمكانية كتابة الاسم على ورق مخصص بالخط العربى.



- للمعرض دور أصيل فى دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التى يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة فى كل محافظات مصر.



- يقام المعرض سنويا مرات عدة فى مختلف المحافظات، منها: أسيوط والأقصر والمنيا والإسكندرية وشرم الشيخ والبحر الأحمر.



- يعتبر المعرض السنوى الذى يقام فى القاهرة أكبر نسخة، نظرا لاستضافة عدد أكبر من العارضين.



- بلغت حصيلة مبيعات المعرض، حتى أمس الأحد، مليونى جنيه.



- شهدت منتجات الاكسسوار الحريمى والكليم والسجاد والمشغولات اليدوية ومنتجات الألباستر إقبالًا كبيرًا من الجمهور.



- تم الإعلان عن خصم يتراوح من 5% إلى 10% على منتجات المعرض لمحبى التصوير فى المعرض.



- تردد عدد من المدونين على المعرض، للترويج له، والتقاط الصور والفيديوهات بداخله.



- نظرا للإقبال الكبير على المعرض تم مد فترة إقامته يومين إضافيين، لينتهى يوم السبت 27 فبراير الحالى.