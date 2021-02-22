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فوز ديروط وتعادل بترول اسيوط في مؤجلات القسم الثاني

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج مباراتي اليوم بالجولة الرابعة عشر للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بالقسم الثاني عن فوز فريق ديروط على فريق كيما أسوان بثلاثية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق ديروط بهدف نظيف سجله اسلام عبد الراضي واضاف شعبان عبد الحميد الهدف الثاني وأدرك سعيد جمال الهدف الثالث.

ليرتفع رصيد ديروط إلى النقطة 25 محتلا المركز الرابع بينما فريق كيما أسوان في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

وتعادل فريق بترول أسيوط مع فريق الإعلاميين بهدف لمثله في الشوط الأول تقدم فريق الإعلاميين بهدفمهدى صبحي وتعادل محمد عفروتو للبترول ليترفع رصيد الإعلاميين إلى النقطة 22 محتلا المركز الخامس ورصيد الفريق البترولى إلى النقطة 15 محتلا المركز الحادي عشر.

الترتيب

1- الشرقية للدخان 33 نقطة
2- المنيا 28 نقطة
3- الألومنيوم 25 نقطة
4- ديروط 25 نقطة
5- الإعلاميين 22 نقطة
6- بنى سويف 20 نقطة
7- سوهاج 20 نقطة
8- الفيوم 19 نقطة
9- شبان قنا 17 نقطة
10- قنا 16 نقطة
11- البترول 15 نقطة
12- تليفونات بني سويف 14 نقطة
13- شباب سمسطا 13 نقطة
14- كيما أسوان 12 نقطة
15- طهطا 11 نقطة
16- أسمنت أسيوط 6 نقاط

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