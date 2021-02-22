المفاجأت تضرب الجولة الثالثة عشر للمجموعة السابعة بالقسم الثالث



وقد جاءت النتائج كالأتي :



-غزل السويس 1 / الرباط و الأنوار 0



-ميت الخولي 1 / غزل دمياط 1



-المطرية 3 / سماد السويس 0



-أبو صوير 0 / دمياط 3



-رأس البر 0 / بورفؤاد 2



-النوبه 2 / كهرباء الإسماعيلية 1



-أبو شحاته 1 / منشية الشهداء 2



ترتيب المجموعة السابعة :



1- بورفؤاد 26 نقطة

2- النوبة 25 نقطة

3- دمياط 24 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية 22 نقطة

5- رأس البر 22 نقطة

6- منشية الشهداء 22 نقطة

7- أبو شحاتة 20 نقطة

8- الرباط و الأنوار 18 نقطة

9- ميت الخولي 14 نقطة

10 - القنطرة 13 نقطة

11_ المطرية 12 نقاط

12 - غزل دمياط 8 نقاط

13- سماد السويس 7 نقاط

14- غزل السويس 7 نقاط

15- أبو صوير 5 نقاط

أقيمت اليوم الإثنين لقاءات الجولة الثالثة عشر للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت إقامة 7 لقاءات ومفاجأت في النتائج .شهدت هذه الجولة صراع قوي بين فرق المربع الذهبي حيث فاز بورفؤاد ليستمر بالقمة ، واستمرار زحف النوبة نحو مركز متقدم وتعثر الكهرباء و رأس البر ، فيما حقق غزل السويس الفوز الأول له خلال هذا الموسم ، وقد حصل فريق القنطرة غرب على راحة في هذه الجولة .