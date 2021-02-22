Advertisements
المفاجأت تضرب الجولة الثالثة عشر للمجموعة السابعة بالقسم الثالث
الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:13 م
ايمان الجعيدي
Advertisements
أقيمت اليوم الإثنين لقاءات الجولة الثالثة عشر للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت إقامة 7 لقاءات ومفاجأت في النتائج .
شهدت هذه الجولة صراع قوي بين فرق المربع الذهبي حيث فاز بورفؤاد ليستمر بالقمة ، واستمرار زحف النوبة نحو مركز متقدم وتعثر الكهرباء و رأس البر ، فيما حقق غزل السويس الفوز الأول له خلال هذا الموسم ، وقد حصل فريق القنطرة غرب على راحة في هذه الجولة .
وقد جاءت النتائج كالأتي :
-غزل السويس 1 / الرباط و الأنوار 0
-ميت الخولي 1 / غزل دمياط 1
-المطرية 3 / سماد السويس 0
-أبو صوير 0 / دمياط 3
-رأس البر 0 / بورفؤاد 2
-النوبه 2 / كهرباء الإسماعيلية 1
-أبو شحاته 1 / منشية الشهداء 2
ترتيب المجموعة السابعة :
1- بورفؤاد 26 نقطة
2- النوبة 25 نقطة
3- دمياط 24 نقطة
4- كهرباء الإسماعيلية 22 نقطة
5- رأس البر 22 نقطة
6- منشية الشهداء 22 نقطة
7- أبو شحاتة 20 نقطة
8- الرباط و الأنوار 18 نقطة
9- ميت الخولي 14 نقطة
10 - القنطرة 13 نقطة
11_ المطرية 12 نقاط
12 - غزل دمياط 8 نقاط
13- سماد السويس 7 نقاط
14- غزل السويس 7 نقاط
15- أبو صوير 5 نقاط
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements