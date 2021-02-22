الأنبا مكاريوس يترأس صلاة القداس الإلهي لصوم يونان

ترأس صاحب النيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام المنيا وأبوقرقاص صلاة القداس الالهي أول أيام صوم يونان المبارك اليوم الاثنين بكنيسة الاباء الرسل ابوقرقاص البلد -مركز أبوقرقاص.



وشارك نيافتهالصلاة القمص دماديوس عبد السيد وكيل المطرانية والقس روفائيل مفرح، والقس تيموثاؤس لطفي، والقي نيافته كلمه روحية بعنوان (ملاحظات حول التوبة) وتم تدشين اواني للمذبح وافتتاح مكتبة بالكنيسة.