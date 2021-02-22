Advertisements

الأنبا مكاريوس يترأس صلاة القداس الإلهي لصوم يونان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
ترأس صاحب النيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام المنيا وأبوقرقاص صلاة القداس الالهي أول أيام صوم يونان المبارك اليوم الاثنين بكنيسة الاباء الرسل ابوقرقاص البلد -مركز أبوقرقاص.

وشارك نيافتهالصلاة القمص دماديوس عبد السيد وكيل المطرانية والقس روفائيل مفرح، والقس تيموثاؤس لطفي، والقي نيافته كلمه روحية بعنوان (ملاحظات حول التوبة) وتم تدشين اواني للمذبح وافتتاح مكتبة بالكنيسة.

أخبار تهمك

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ ساعة و 8 دقيقة

4 رسائل جديدة من "التعليم" بشأن الامتحانات.. اعرفها

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة في مران الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

منذ 39 دقيقة

الكشف عن آخر تطورات المصابين في الأهلي

منذ أقل من ساعة

أسطورة ليفربول ينتقد جماهير الريدز بسبب محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

حارس المنتخب الأولمبي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن منظومة القطن المصري

منذ 38 دقيقة

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

الدحيل القطري يسعى لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق كهربا على واقعة المريخ السوداني

منذ أقل من ساعتين

مهاجم بيراميدز يرفع راية العصيان

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

منذ حوالي 6 ساعات

بي إن سبورتس تكشف عن معلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

استياء لجنة الكرة في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:21 م

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

05:01 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن منظومة القطن المصري

04:50 م

بشرى سارة في مران الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

04:50 م

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

11:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»