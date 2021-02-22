تفاصيل اعتذار شيخ قبيله "هبرجعلو" للإمارات بعد تصريح وزير الاعلام الصومالي

اعتذر شيخ قبيله "هبر جعلو" للإمارات بعد تصريح وزير الاعلام الصومالي حيث قال لقد سمعنا اليوم تصريح الذي ادلى به وزير الاعلام الصومالي عثمان ابكر دبٌه ضمن حكومة تصريف الاعمال الصومالية التي انتهت ولايتها بانتهاء ولاية الرئيس فرماجو، هذا الرجل من افراد قبيلتنا وتحكمه القوانين والاعراف القبلية، وبما انني سلطان لهذه القبيلة وتنطبق عليه التقاليد والاعراف اود ان اعبٌر ما يلي.

أقدم اعتذاري لكل من أساء إليه من دول ومؤسسات او افراد، فإنه اساء بتصريحاته التي يدٌعي انه يمثٌل فيها هذه الحكومة وهذا الرئيس الذي لا يزال يتشبث بالكرسي بطريقة غير شرعية اساء الى دول الجوار مثل جيبوتي وكينيا واخيرا الى دولة الامارات العربية الشقيقة وهي دول تربطنا بهم علاقات تاريخية واخص بالذكر دولة الامارات التي لم تتوقف يوما عن دعمها للصوماليين.

وأضاف : لا يعرف هذا الرجل مدى الضرر الذي بجره لأبناء جلدته بهذا الكلام الذي يصدر منه ارضاء لرئيسه، ولكنه يسيء الى الصومال وابناء الصومال المتواجدين في هذه الدول ويشوه العلاقات التاريخية بيننا وبينهم.





وقال ندعو اشقاءنا واصدقاءنا في كل الدول التي يطال لسان هذا المأجور ونقول لهم لا يمثل بهذه التصريحات الا نفسه، واصحابه الذين لم يعد لديهم اية سلطة او شرعية لقيادة البلد.

وأكد اخيرا أقدم نصيحتي لهذا الابن العاق ان يعود الى رشده، ويتراجع عن هذه المواقف، ويطلب المسامحة من صومالاند ويرجع اليها لينأى بنفسه عن مخاطر محدقة ومحاطة به بسبب هذه المواقف.