Advertisements

تفاصيل اعتذار شيخ قبيله "هبرجعلو" للإمارات بعد تصريح وزير الاعلام الصومالي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

اعتذر شيخ قبيله "هبر جعلو" للإمارات بعد تصريح وزير الاعلام الصومالي حيث قال لقد سمعنا اليوم تصريح الذي ادلى به وزير الاعلام الصومالي عثمان ابكر دبٌه ضمن حكومة تصريف الاعمال الصومالية التي انتهت ولايتها بانتهاء ولاية الرئيس فرماجو، هذا الرجل من افراد قبيلتنا وتحكمه القوانين والاعراف القبلية، وبما انني سلطان لهذه القبيلة وتنطبق عليه التقاليد والاعراف اود ان اعبٌر ما يلي.

 

أقدم اعتذاري لكل من أساء إليه من دول ومؤسسات او افراد، فإنه اساء بتصريحاته التي يدٌعي انه يمثٌل فيها هذه الحكومة وهذا الرئيس الذي لا يزال يتشبث بالكرسي بطريقة غير شرعية اساء الى دول الجوار مثل جيبوتي وكينيا واخيرا الى دولة الامارات العربية الشقيقة وهي دول تربطنا بهم علاقات تاريخية واخص بالذكر دولة الامارات التي لم تتوقف يوما عن دعمها للصوماليين.

 

وأضاف : لا يعرف هذا الرجل مدى الضرر الذي بجره لأبناء جلدته بهذا الكلام الذي يصدر منه ارضاء لرئيسه، ولكنه يسيء الى الصومال وابناء الصومال المتواجدين في هذه الدول ويشوه العلاقات التاريخية بيننا وبينهم.


وقال ندعو اشقاءنا واصدقاءنا في كل الدول التي يطال لسان هذا المأجور ونقول لهم لا يمثل بهذه التصريحات الا نفسه، واصحابه الذين لم يعد لديهم اية سلطة او شرعية لقيادة البلد.

 

وأكد اخيرا أقدم نصيحتي لهذا الابن العاق ان يعود الى رشده، ويتراجع عن هذه المواقف، ويطلب المسامحة من صومالاند ويرجع اليها لينأى بنفسه عن مخاطر محدقة ومحاطة به بسبب هذه المواقف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير اعلام شيخ قبيله الصومال

أخبار تهمك

بشرى سارة في مران الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

منذ 36 دقيقة

بي إن سبورتس تكشف عن معلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

"الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا

منذ حوالي 18 ساعة

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن منظومة القطن المصري

منذ 36 دقيقة

الكشف عن آخر تطورات المصابين في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الدحيل القطري يسعى لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

مهاجم بيراميدز يرفع راية العصيان

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

استياء لجنة الكرة في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

أسطورة ليفربول ينتقد جماهير الريدز بسبب محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

4 رسائل جديدة من "التعليم" بشأن الامتحانات.. اعرفها

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق كهربا على واقعة المريخ السوداني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ ساعة

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

أول تعليق للعراق على إساءة شيخ قبيلة كويتي لنساء البصرة

من البداية للنهاية.. قصة اعتذار شيخ قبيلة هبر جعلو للإمارات

كيف سعت قبيلة هبر جعلو الصومالية لكسب ود الإمارات؟

بالتنديد والدعم.. الإمارات تساند الصومال في أزمتها الأخيرة

شيخ قبيلة "هبر جعلو" يكذب وزير الإعلام الصومالي ويعتذر للإمارات

بعد أكاذيب وزير الإعلام الصومالي.. شيخ قبيلة "هبر جعلو" يكشف الدور الهام للإمارات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:21 م

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

05:01 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن منظومة القطن المصري

04:50 م

بشرى سارة في مران الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

04:50 م

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

11:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»