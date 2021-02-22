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بيراميدز يعلق على نتيجة قرعة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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علق  هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على نتيجة قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أوقعت بيراميدز في المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانبه أندية الرجاء المغربي ونكانا الزامبي والفائز من مباراة نامونجو التنزاني وأول أغسطس الأنجولي.

أوضح المدير الرياضي أن الهدف الأولي لبيراميدز في الكونفدرالية تحقق وهو التأهل لدور المجموعات ضمن الهدف الأكبر والأشمل وهو الوصول للنهائي وتكرار إنجاز النسخة الماضية والتتويج باللقب الغالي والفوز بالكأس.

شدد على أن التواجد بدور المجموعات يجب أن تتوقع معه مباريات قوية في ظل وجود أندية كبيرة صاحبة تاريخ في بطولات أفريقيا، وبيراميدز لا ينظر كثيرا لمستوى المجموعات، لأن كل المجموعات الأربعة صعبة، ولن تكون هناك مباريات سهلة على أي فريق.

أوضح المدير الرياضي أن كل اللقاءات تحمل صعوبة وقوة وخاصة المباريات التي تلعب خارج الأرض ستكون مهمة للغاية ومن الضروري التعامل معها بشكل جيد واستغلال الخبرات الموجودة بالفريق، موضحا أن المجموعة تحتاج للتركيز والعمل الجيد من أجل تحقيق الهدف الأساسي في البطولة.

أكد الكابتن هاني سعيد أن المجموعة يمكن وصفها بالمتوازنة وبيراميدز جاهز لأي منافس لأن هدفه واضح وهو المنافسة على اللقب القاري، والفريق البطل لا يهتم إلا بنفسه ويركز ويجتهد من أجل تحقيق البطولة.

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