وزيرة البيئة تعلن انطلاق مسابقة قارون 66 للترويج السياحي

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة نجحت فى تحقيق الهدف الحقيقى من تطوير المحميات الطبيعية، وهو الترويج للإمكانيات التي تتمتع بها بما فى ذلك قدرة الانسان على التصالح مع الطبيعة وإقامة انشطة وممارسات مسئولة للتمتع بتلك الطبيعة المتنوعة فى مصر من خلال حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية مضيفة ان الحملة حاليا تعمل على الترويج للسياحة البيئية فى مصر بشكل مختلف من خلال انشطة جديدة ومنها تنظيم مسابقة قارون 66 للجرى بالتعاون مع المغامر عمر سمرة كأحد سبل الترويج للمحميات بخلق منتج قادر على جذب فئات كبيرة من المجتمع والشباب للمحميات والتصالح مع الطبيعة وتقدير قيمتها.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة للإعلان عن انطلاق مسابقة قارون 66 للجرى يوم الجمعة الموافق 26 فبراير الجارى بمحمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم بالتعاون مع المغامر المصرى عمر سمرة.



وأوضحت فؤاد أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المحميات ودمج السكان المحليين بها مضيفة ان الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على فتح ذراعيها لرواد السياحة البيئية لتقديم نماذج للأنشطة الصديقة للبيئة والتى تربط الانسان بالطبيعة لنعطى رسالة للمواطن المصرى أن مصر وهى فى مراحل التنمية فى كافة قطاعاتها قادرة على تنمية وتطوير محمياتها والحفاظ عليها مع اخراج منتج جديد بالاضافة الى التأكيد للعالم اننا قادرين على التصالح مع الطبيعة واخراج منتج يعطى للعالم صورة مختلفة عن مصر خاصة فى ظل جائحة انتشار فيروس كورونا عالميا.



وشددت فؤاد على استكمال الوزارة اعدادها للدراسات والسياسات والادالة الارشارية للممارسات المستدامة والسياحة الببئية ومعايير إقامة المنتجعات البيئية بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار.



وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر والتقدير لمنظمى هذا الحدث الرياضى الهام من خلال حملة ايكو ايجيبت والذى يجمع بين السياحة والبيئة بتصدر منتج السياحة البيئية الاستثمار بمصر مضيفة اننا قادرين على الاستثمار والاستمتاع بالطبيعة المميزة التى تتمتع بها مصر مع حمايتهاو الحفاظ عليها للاجيال القادمة.



وتقدم المغامر عمر سمرا بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد على تبنيها هذا الحدث والذى يحاول صياغة علاقة جديدة بين الإنسان والطبيعة من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية والسياحية فى الأماكن المفتوحة بالمحميات حيث يقام سابق قارون 66 بالفيوم والذى نأمل ان يكون بداية للتعاون وفتح مجال جديد للسياحة البيئية.