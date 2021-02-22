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الفجر الفني يكشف عن تفاصيل أغنية تامر عاشور الجديدة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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الفجر الفني يكشف عن تفاصيل أغنية تامر عاشور الجديدة
يستعد الفنان تامر عاشور، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"بقول عادي" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونشر عاشور، منذ قليل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي للأغنية ومقطع فيديو منها وعلق عليها قائلًا،:"بقول عادي أغنية جديدة قريبًا".
أغنية "بقول عادي" من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم، ألحان سامح جلال، توزيع فهد.

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