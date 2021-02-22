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"تأثير تطبيق الإدارة على قسم الأغذية والمشروبات بالفنادق الخمس نجوم بالقاهرة" دكتوراه بسياحة الفيوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
ريهام على
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ناقشت كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم رسالة دكتوراه بعنوان "تأثير تطبيق الإدارة بالعائد على ربحية قسم الأغذية والمشروبات بالفنادق الخمس نجوم بالقاهرة الكبرى" مقدمة من الباحث أنسي حلمي عبد الجواد شاهين للحصول على درجة دكتوراة الفلسفة من قسم الدراسات الفندقية تحت إشراف دكتور محمد عبد الوهاب مرسى ودكتور عمر السيد احمد قورة ودكتور كرم محمد جمعة زكي.

وقد أكد الباحث أن أهمية الدراسة تأتي نظرًا لندرة الأدبيات والأبحاث التى تحدثت فى هذا الصدد عن علاقة تطبيق الإدارة بالعائد فى قسم الاغذية والمشروبات بزيادة ربحية الادارة فى فنادق الخمس نجوم بالقاهرة الكبرى وهذه الأدبيات تحدثت عن التقاء العرض بالطلب أكثر الوسائل فاعلية في هذه الدراسة سوف تغطى نقاط جديدة لم يتطرق لها الباحثون من قبل. ثانيا: سوف تقترح حلول جديدة لإزالة المعوقات التى تعترض التطبيقات الفعالة للإدارة بالعائد وتساعد على زيادة ربحية قسم الأغذية والمشروبات فى فنادق الخمس نجوم بفنادق القاهرة الكبرى
مشيرا الباحث أن الدراسة تحاول العمل على إيجاد أدوات لقياس الإدارة بالعائد مما يسهل على العاملين بالقسم معرفة مدى تأثير تطبيق الإدارة بالعائد على الربحية بشكل دقيق ويكون حافز لهم.

لقد لاحظ الباحث من خلال التقارير اليومية المبيعات وحساب الأرباح والخسائر الشهرى بمجموعة فنادق القاهرة الكبرى ان الفنادق الخمس نجوم فى القاهرة الكبرى إلا القليل منها لا تطبق نظام الإدارة بالعائد فى قسم الاغذية والمشروبات ولكن يتم تطبيقه بشكل فعال في إدارة الغرف وان الفنادق التى تعمل بتطبيقات الإدارة بالعائد لا تطبقه بشكل تام بل جزئى مما له من تأثير سلبي على ايرادات وارباح القسم والفندق.

لذلك تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على المعوقات التى تقف حائلا أمام تطبيق الإدارة بالعائد والعمل على تذليل تلك العقبات ومحاولة إيجاد حلول جذرية مثل عمل بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وتدريب العاملين فى القسم على ثقافة الإدارة بالعائد ومدى تأثيرها على الايرادات والارباح للقسم بوجه خاص وللفندق بوجه عام.

في النهاية أكد الباحث أنه تم اختيار مديرى الأغذية والمشروبات ومديرى الإيرادات ومديرى العموم ومديرى المبيعات والتسويق ومديرى المطابخ التنفيذيين بفنادق الخمس نجوم بالقاهرة الكبرى لتكون عينة الدراسة لأنهم الأكثر دراية ومعرفة بكيفية تشغيل هذا القسم وهم المعنيين الاهم بموضوع الدراسة.
"تأثير تطبيق الإدارة على قسم الأغذية والمشروبات بالفنادق الخمس نجوم بالقاهرة" دكتوراه بسياحة الفيوم
"تأثير تطبيق الإدارة على قسم الأغذية والمشروبات بالفنادق الخمس نجوم بالقاهرة" دكتوراه بسياحة الفيوم
"تأثير تطبيق الإدارة على قسم الأغذية والمشروبات بالفنادق الخمس نجوم بالقاهرة" دكتوراه بسياحة الفيوم
"تأثير تطبيق الإدارة على قسم الأغذية والمشروبات بالفنادق الخمس نجوم بالقاهرة" دكتوراه بسياحة الفيوم
"تأثير تطبيق الإدارة على قسم الأغذية والمشروبات بالفنادق الخمس نجوم بالقاهرة" دكتوراه بسياحة الفيوم
"تأثير تطبيق الإدارة على قسم الأغذية والمشروبات بالفنادق الخمس نجوم بالقاهرة" دكتوراه بسياحة الفيوم
"تأثير تطبيق الإدارة على قسم الأغذية والمشروبات بالفنادق الخمس نجوم بالقاهرة" دكتوراه بسياحة الفيوم
"تأثير تطبيق الإدارة على قسم الأغذية والمشروبات بالفنادق الخمس نجوم بالقاهرة" دكتوراه بسياحة الفيوم

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