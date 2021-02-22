Advertisements

بعد الهزيمة الـ14.. كالياري يُعلن إقالة مدربه

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


أعلن نادي كالياري الإيطالي إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصب المدير الفني للفريق، بعد تلقى الفريق الهزيمة الـ14 خلال 23 مباراة بالدوري الإيطالي.

وخسر كالياري على ملعبه أمام تورينو صفر / 1 يوم الجمعة الماضي في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري، لتكون الهزيمة الرابعة عشر له مقابل ثلاثة انتصارات وستة تعادلات، ويتجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق خمس نقاط خلف تورينو صاحب المركز السابع عشر.

وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الحالي كان الأول لدي فرانشيسكو في تدريب فريق كالياري.

وكان دي فرانشيسكو قد أقيل أيضا من تدريب سامبدوريا بعد سبع مراحل من بداية الدوري في موسم 2019 / 2020 .

وتردد أن ليوناردو سيمبليسي المدرب السابق لفريق سبال، سيحل مكان دي فرانشيسكو، وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه وصل إلى كالياري في وقت مبكر اليوم الاثنين.

أخبار تهمك

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

4 رسائل جديدة من "التعليم" بشأن الامتحانات.. اعرفها

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يعلق على نتيجة قرعة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية

منذ ساعة و نصف

غيابات بالجملة.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا

منذ ساعة و 19 دقيقة

بي إن سبورتس تكشف عن معلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بشرى سارة في مران الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

مهاجم بيراميدز يرفع راية العصيان

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ 17 دقيقة

استياء لجنة الكرة في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن منظومة القطن المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعة الا ربع

تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز في مجموعات الكونفدرالية الإفريقية

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

منذ أقل من ساعتين

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:21 م

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

06:00 م

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

05:01 م

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

06:30 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن منظومة القطن المصري

04:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»