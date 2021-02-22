بعد الهزيمة الـ14.. كالياري يُعلن إقالة مدربه









أعلن نادي كالياري الإيطالي إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصب المدير الفني للفريق، بعد تلقى الفريق الهزيمة الـ14 خلال 23 مباراة بالدوري الإيطالي.





وخسر كالياري على ملعبه أمام تورينو صفر / 1 يوم الجمعة الماضي في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري، لتكون الهزيمة الرابعة عشر له مقابل ثلاثة انتصارات وستة تعادلات، ويتجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق خمس نقاط خلف تورينو صاحب المركز السابع عشر.





وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الحالي كان الأول لدي فرانشيسكو في تدريب فريق كالياري.





وكان دي فرانشيسكو قد أقيل أيضا من تدريب سامبدوريا بعد سبع مراحل من بداية الدوري في موسم 2019 / 2020 .





وتردد أن ليوناردو سيمبليسي المدرب السابق لفريق سبال، سيحل مكان دي فرانشيسكو، وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه وصل إلى كالياري في وقت مبكر اليوم الاثنين.



