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الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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واصل مجلس إدارة نادى الزمالك مفاوضاته لتمديد عقد التونسى فرجانى ساسى، لاعب الفريق الكروى الأول، في ظل تمسك البرتغالى باتشيكو باستمراره ضمن صفوف الفريق، فضلا عن تحول بقاء اللاعب لمطلب جماهيرى.


ومن المقرر أن يعلن مجلس الزمالك عقب مواجهة تونجيت، بطل السنغال، غدا الثلاثاء، تفاصيل المفاوضات وموقف اللاعب من العرض الجديد، بعد المفاوضات التي دارت بين اللاعب والإدارة قبل السفر للسنغال.


ونفى ساسى لإدارة الابيض توقيعه عقودا رسمية مع الدحيل القطرى أو أي نادٍ تركى، واعترف بوجود مفاوضات بين وكيله وأكثر من ناد عربى وأوروبى، رافضا الإفصاح عنها، مؤكدا أنه من الطبيعى أن يتفاوض في ظل غموض موقف استمراره في الزمالك، ورحب أيضاً  بالتجديد والاستمرار في القلعة البيضاء، لكن مقابل رفع عقده إلى 2 مليون يورو خالصة الضرائب

 وهو ما يعنى أن عقد اللاعب سيُكلف خزينة النادى 3 ملايين يورو في الموسم، بإجمالى 9 ملايين يورو على مدار 3 سنوات، بما يقترب من 180 مليون جنيه، وهو رقم رفضته الإدارة ووصفته برقم قياسى غير مسبوق.

ومن جانبها عرضت إدارة الزمالك التجديد للاعب لمدة سنة واحدة بنفس قيمة المقابل المادى الذي يتقاضاه، وهو ما رفضه اللاعب واشترط التجديد 3 سنوات للتفاوض حول المقابل المادى، وهو الأمر الذي رفضته إدارة النادى أيضا خلال جلسة المفاوضات.

وتوصل الطرفان لحل وسط وهو التجديد موسمين فقط مقابل 60 مليون جنيه، على أن يحصل اللاعب على 50% فقط من السنة الأولى كمقدم عقد وليس السنة الأولى بالكامل كما طلب، وأكدت الإدارة أن ذلك أقصى ما يمكن الوصول إليه، وأمهلت اللاعب إلى ما بعد مباراة تونجيت لإعلان قراره النهائى.

ورفضت إدارة النادى بشدة حملة التبرع بثمن تى شيرت ساسى من أجل توفير قيمة العقد، وأكدت الإدارة أن الزمالك رغم مروره بأزمات مالية إلا أنه بموارده قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه اللاعبين .

وأكد مصدر بالنادى أن هناك انتعاشة مالية كبيرة سيشهدها النادى، خلال الفترة المقبلة، وأن خزينة النادى تستعد لاستقبال نصف مليار جنيه، سواء من خلال تحصيل المستحقات المتأخرة من حقوق الرعاية والبث والعضويات الجديدة أو من خلال أفكار مبتكرة.

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