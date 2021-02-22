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نجلة رجاء الجداوي تحتفل بذكرى زواج والدتها عبر "إنستجرام"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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احتفلت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى اليوم 22 فبراير، الذى كان يومًا مهما في حياة الفنانة الراحلة، حيث كان يناسب يوم عيد زواجها من الكابتن حسن مختار، وأيضًا تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس.

حيث نشرت "أميرة" مجموعة من الصور احتفال والديها بعيد زواجهما، وذلك عبر حسابة والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعلق على الصور قائلة:" يوم 22 فبراير، يوم مهم جدًا فى حياة مامى الله يرحمها وفى البيت كله، كان دايمًا فى احتفال كبير وورد كتير وبهجة عيد زواج مامى وبابى الله يرحمهم وعيد ميلاد طنط تحية الله يرحمها وعيد كتب كتاب عمتى الأقرب لقلب أمى".

وأضافت أميرة: "كانت ماما تقول 22 فبراير ده بحبه بحبه بحبه، غير تعامد الشمس على رمسيس التانى، أنا بصحى على وجه حسن أحلى نعمة من ربنا، الحب حلو.. الله يرحمكم".



نجلة رجاء الجداوي تحتفل بذكرى زواج والدتها عبر "إنستجرام"
نجلة رجاء الجداوي تحتفل بذكرى زواج والدتها عبر "إنستجرام"

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