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تراجع حزب أردوغان "العدالة والتنمية" أمام المعارضة بسبب السياسات الفاشلة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
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أظهر استطلاع جديد للرأي بتركيا تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، الحاكم، مقابل ارتفاعها بالنسبة للشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة. 

 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار" المعارضة، فقد أجرى الاستطلاع مركز الدراسات الميدانية الاجتماعية والسياسية، خلال الفترة بين 18و25 يناير/كانون الثاني الماضي.

 

الاستطلاع طرح على المشاركين به السؤال: إلى أي حزب ستصوت في الانتخابات المقبلة بغض النظر عن الحزب الذي أعطيته صوتك في السابق؟ فأجاب 2.5% من المشاركين بأنهم سيصوتون لصالح حزب الشعوب الديمقراطي، و10.2% لحزب العدالة والتنمية و6% لحزب الحركة القومية، و12.4% لصالح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.


 
 

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى تمكن حزب الشعب الجمهوري المعارض من تجاوز نسبة حزب العدالة والتنمية على مستوى الولايات التي تضمنها الاستطلاع، وهي ديار بكر وأورفا وماردين ووان وباطمان وموش وبيتليس وقارص وأغري وبينغول.


 
 

كما طرح الاستطلاع على المشاركين فيه سؤالًا حول أكبر مشكلة تواجه تركيا، فقال 61.4% منهم "الأزمة الاقتصادية/والبطالة"، و 16.9% قالوا "القضية الكردية"، و4.9% "العنف/وأجواء الصراع"، و2.5% قالوا "الحكومة"، و 2.4% "عدم وجود معارضة".


 
 

وبحسب 31.8% من المشاركين في الاستطلاع، فإن أقرب طرف قادر على حل مشاكل البلاد هو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بينما قال 18.8% حزب العدالة والتنمية، و16.4% "لم يقرروا"، و 12.6% قالوا "لا شيء".

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