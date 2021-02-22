Advertisements
بالترينج.. دنيا سمير غانم في أحدث ظهور لها
الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:39 م
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها من أحدث جلسات تصوير عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت "سمير غانم" وهي ترتدي ملابس منزل داخل حديقة منزلها وشعر منسدل على كتفها.
وتشارك دنيا سمير غانم في فيلم "تسليم أهالي" مع عدد من الفنانين منهم هشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز، إيمي سمير غانم ولوسي.
وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوتة 3" بجانب عدد من الفنانين حيث خاضت به السباق الرمضاني.
وظهرت "سمير غانم" وهي ترتدي ملابس منزل داخل حديقة منزلها وشعر منسدل على كتفها.
وتشارك دنيا سمير غانم في فيلم "تسليم أهالي" مع عدد من الفنانين منهم هشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز، إيمي سمير غانم ولوسي.
وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوتة 3" بجانب عدد من الفنانين حيث خاضت به السباق الرمضاني.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements