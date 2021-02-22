بالترينج.. دنيا سمير غانم في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها من أحدث جلسات تصوير عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "سمير غانم" وهي ترتدي ملابس منزل داخل حديقة منزلها وشعر منسدل على كتفها.



وتشارك دنيا سمير غانم في فيلم "تسليم أهالي" مع عدد من الفنانين منهم هشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز، إيمي سمير غانم ولوسي.



وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوتة 3" بجانب عدد من الفنانين حيث خاضت به السباق الرمضاني.