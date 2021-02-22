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مباحث التموين تضبط 1171 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1171) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الآخيرة حيث تم ضبط (2 طن "دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.

وضبط (24000 عبوة"طحينة"بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

كما تم ضبط (13500 عبوة"عصير" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (5 طن"ملح سياحات" غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لإدخالها فى منتجات الألبان وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، وضبط (2 طن"سكر" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وضبط (مالك محل لتقديم المشروبات – بمحافظة سوهاج) بحوزة (40 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم قام المذكور بتجميعها وإستخدامها فى غير الغرض المخصص لها)، وضبط (2 طن"أعلاف حيوانية" غير صالحة للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بإحتوائها على حشرات حية وميتة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

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