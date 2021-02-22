شاهد.. هدى الأتربى برفقة حمدي ميرغني ومحمد سلام من كواليس فيلم "ماما حامل"



شاركت الفنانة هدى الأتربي، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "الأتربي" في الصورة برفقة الفنان محمد سلام وحمدي ميرغنى، وعلقت على الصورة قائلة: "فيلم ماما حامل.. خليكم متابعين".



في سياق متصل، صورت النجمة ليلى علوى مشاهدها فى فيلم "ماما حامل" السبت الماضى، فى ديكور مستشفى بأستوديو المسلمى، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان بيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد سلام وآخرين من النجوم، واستمر التصوير فى نفس الديكور يوم واحد، قبل الانتقال بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير.



فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.



